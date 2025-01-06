Amerika ‘Kutup Girdabı’nda

ABD, son 10 yılın en şiddetli kar yağışının etkisi altında. Geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren ülkede etkili olan şiddetli fırtına, zorlu koşullar yaratmaya devam ediyor. Şiddetli tipi özellikle Kansas, Nebraska ve Indiana'nın bazı bölgelerinde yolların kapanmasına neden oldu. Yetkililer çok sayıda yardım çağrısı aldıklarını bildirdi. Mahsur kalan sürücülere yardım etmek için Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. New York eyaletindeki en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

7 EYALETTE OHAL

Uzmanlar, aşırı hava koşullarının "kutup girdabı" olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu kaydetti. Önümüzdeki günlerde rekor seviyede düşük sıcaklıkların yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi. 30 eyalette alarm verilerek halk uyarıldı. New Jersey, Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletlerinde ise olagünüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kış fırtınasının, Kansas'tan orta Atlantik'e kadar uzanan geniş bir bölgede tehlikeli ulaşım koşulları ve potansiyel elektrik kesintileri yaratacağı belirtiliyor.