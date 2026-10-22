Amerika'daki seçimlere Hindistan'dan müdahale
ABD'de Demokratların Michigan eyaleti Senato adayını belirlemek üzere ağustos ayında düzenlenen önseçimde adaylardan birini destekleyen videoların Hindistan'dan yayıldığı iddia edildi. The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, seçim öncesinde X, Facebook, Threads ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı destekleyen röportaj videolarının ücret karşılığı yayıldığı belirtildi. İçerikleri yayan hesapların Michigan merkezli değil, çoğunlukla Hindistan merkezli olduğu öne sürülen haberde, paylaşımları yapanlara her bin görüntüleme başına 1 ila 5 dolar arasında ödeme yapıldığı kaydedildi. Videoları oluşturan kişilerin kim olduğunun ise bilinmediği ifade edildi. Haberde ayrıca, bu kampanyanın ardında Stevens'ın rakibi Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i yenmesine yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli siyasi eylem komitelerinin olduğu düşünüldüğüne işaret edildi.
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