Amerika'dan çok net Gazze mesajı: "Ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağından eminiz”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze’de ateşkesin 19 Ocak’ta uygulanmaya başlayacağından emin olduğunu belirterek, Netanyahu’nun da süreci onaylaması gerektiğinin altını vurguladı.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 18:22 Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 18:39

Gazze Şeridi'nde ateşkese günler kala İsrail parlamentosu henüz anlaşmayı onaylamadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ateşkes anlaşmasında son dakika sorunları yaşandığının farkında olduğunu ancak yine de anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayacağından emin olduklarını ifade etti. Kirby, İsrail'in gündeme getirdiği konuların farkında olduklarını belirterek, "Sahadaki ekibimiz tüm bunları düzeltmek ve ilerletmek çalışıyor.

Açıkçası bunun İsrail hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor ve Başbakan Netanyahu da bunun farkında. Kendisi de bu süreç üzerinde çalışıyor, ancak bu son dakika sorunlarını çözebileceğimizden ve pazar gününden itibaren ateşkesin gerçekleşeceğinden eminiz" dedi.