Amerikalı kadından örnek davranış! New Jerseyli Firik ailesi adına camiye bağış yaptı

Eyaletin kuzeyindeki Pompton kasabasında ikamet eden sağlık çalışan Regenburgh, New York'un Queens şehrinde yaşayan Burak Firik ve ailesinin, Türkiye ziyaretleri sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri, Amerikan televizyonlarında seyretmesi üzerine "büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ve "ağlama nöbetine" girdiğini anlattı.

Regenburgh, "Sanırım Queens şehrinden akrabalarını ziyaret için (Kahramanmaraş'a) gitmişlerdi. Ve sonra onları ve o iki harika küçük çocuğu öldüren artçı sarsıntı oldu. Ve (Queens'teki) camide röportaj yapılan insanlar çok şefkatli ve kalpleri kırıktı. Televizyondan onlara ulaşmak ve sarılmak istiyorsunuz çünkü bu çok üzücüydü." ifadelerini kullandı.

ABD televizyonundaki haberden, Burak Firik'in, yaşadığı bölge Queens'teki Mimar Sinan Camisi'nin restorasyonu için gönüllü olarak yardım topladığını öğrenen Regenburgh, caminin adresini edinerek bir mektupla Firik'in adına çek gönderdiğini dile getirdi.

Regenburgh, "Haberde bahsettikleri şeylerden biri de babanın (Burak Firik) caminin restorasyonuna yardım etmeye çalışmasıydı. Çocuklar için UNICEF'e para bağışlamıştım ama 'biraz daha nasıl müdahil olabilirim düşüncesiyle aile adına küçük bir bağış göndereyim' dedim. Böylece onun yerine getirmek istediği görevi devam ettirebilirlerdi." diye konuştu.

New Jersey'de Paterson şehri civarında uzun yıllar sağlık görevlisi olarak çalıştığı için bölgede yoğun yaşayan Türk toplumunu tanıma fırsatı bulduğuna işaret eden Regenburgh, "Bu kadar çeşitliliğe sahip bir toplulukta çalışarak öğrendiğim bir şey, hepimizin farklı olduğumuzdan çok birbirimize benzediğimizdir. Hepimiz aynı değerleri paylaşıyoruz. Hepimiz çocuklarımız ve ailemiz için en iyisini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Regenburgh, depremle ilgili görüntülerden çok etkilendiğini ve "aralıksız 2-3 saat ağladığını" belirterek şöyle devam etti:

"Keşke oraya gidip yardım edebilseydim. Aslında çok iyi çekiç kullanırım ama eminim ki uluslararası yardım kuruluşları gerekeni yapıyor. Ben de elimden geleni yapıyorum ve keşke daha fazlasını yapabilseydim. Ve daha fazlasını yapabilmenin bir yolunu bulabilirsem onu da yapacağım."

KİLİSE CEMAATİ DE YARDIM KAMPANYASINA DAHİL OLDU

Amerikalı yardımsever Regenburgh'un üyesi olduğu kilisenin pazar ayininde de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplandı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Pompton Reform Kilisesi Papazı John Burden, New Jersey sakinlerinin depremzedelere yardım ulaştırmak için ne yapabileceklerini sorduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sanırım böyle anlarda hepimiz, insanlığımızın ve ortak ihtiyaçlarımızın farkına varıyoruz. Herhangi birimize bir şey olması durumunda, dünyanın diğer ucundaki insanların yardıma ihtiyacı olacağına dair anlayış, insanları birleştirdi ve birleştirmeye devam ediyor. Cemaat olarak sizler için dua etmeye ve size umut vermeye devam edeceğimizi bilin. Böyle bir zamanda insanların rahata ulaşmaları ve iyileşmelerini temenni ediyoruz."

Genç papaz, vaazında Türk ve Suriyeli depremzedeler için yardım talep etti, görevliler de deprem mağdurları için bağışlanan nakit para ve çekleri topladı.

"ÇOK ETKİLENDİK, ÇOK CÖMERT BİR DAVRANIŞ"

New York'un Queens bölgesindeki Mimar Sinan Camisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Burak Firik'in aile dostu olan Doğan Kımıllı da hiç tanımadıkları Regenburgh'un, Firik ailesi adına gönderdiği yardım çekinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Kımıllı, "Çok etkilendik, çok cömert bir davranış. Hiç tanımadığımız birisinden, yabancı bir vatandaştan böyle bir çek almak... Gerçekten tamamen insani duygularla gönderilmiş bir yardımdı." dedi.

Firik ailesi ve Türkiye'deki depremzedeler için buna benzer toplumun her kesiminden maddi, manevi destek aldıklarını söyleyen Kımıllı, "Bu kişiler, tanıdık tanımadık ya da din, dil, ırk ayrımı yapmadan gelen yardımlardı. Bunların bir kısmını hızlıca depremzedelere ulaştırdık. Acılarımızı paylaşmış olmaları, yurt dışında yabancı bir toplumda insanlarca bu şekilde değer görüyor olmak bizi mutlu etti." diye konuştu.

Kımıllı, Firik ailesi adına, Kongreden bazı milletvekilleri de dahil sivil toplum kuruluşları, kiliseler ve Amerikan toplumundan şu ana kadar yaklaşık 750 yabancıdan taziye mesajı ve yardım aldıkları bilgisini paylaştı.

"TÜRK TOPLUMUNUN, BURAK'I UNUTABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Firik ailesinin, Türk Amerikan toplumu tarafından çok sevildiğini vurgulayan Kımıllı, şunları kaydetti:

"Burak kardeşimiz ve ailesi, buradaki toplum tarafından çok sevilen, herkesin zor ve güzel anında yanında olan kişilerdi. Tanıdık tanımadık herkese yardımcı oluyorlardı, herkesin sürekli rahatlıkla ulaşıp destek isteyebilecekleri kişilerdi, kimseyi geri çevirmezlerdi. Bugün hala daha destekleri devam ediyor, hayatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen 3 gün önce şu an içinde bulunduğumuz camiye banka hesabından otomatik ödemesi geldi."

Burak ve ailesinin, Mimar Sinan Camisi'nin tadilatında maddi manevi çok büyük desteği olduğunu belirten Kımıllı, "Bu caminin ve Türk toplumunun, Burak'ı unutabileceğini sanmıyorum. Burak, sadece Türklerin değil içinde yaşadığı toplumun çok büyük bir destekçisiydi. Sevilen bir isimdi, eşi de onun en büyük destekçisiydi. Çok güzel bir aileydi, onları unutabileceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Firik ailesinin adını cami içindeki bir dersliğe vermeyi düşündüklerini söyleyen Kımıllı, Burak'ın, eşinin Ekvador asıllı olması nedeniyle Güney Amerika'daki camilere de ABD'den önemli ölçüde maddi destek sağladığını belirtti.

Kımıllı, "Artık bayrağı biz devraldık, burada arkadaşları, çevresi olarak onların anılarını yaşatmaya çalışacağız." dedi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN FİRİK AİLESİ

New York'un Queens şehrinde ikamet eden Türk Amerikan toplumunun sevilen üyesi 35 yaşındaki Burak Firik, 32 yaşındaki eşi Kimberley Marilyn ile 2 ve 1 yaşındaki iki çocuğuyla aile ziyareti için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremde hayatlarını kaybetmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında Firik ailesi, birbirlerine sarılmış halde bulunmuştu.

Queens'teki Mimar Sinan Camisi'nde aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Burak Firik ve ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenlenmişti.

Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazılım mühendisi Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.