Amerikalı şirketlerden skandal destek

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e sadece katliamları için yeşil ışık yakmadığı aynı zamanda maddi destek ile yoğun bir silah yardımı da sağladığını biliniyordu. Son zamanlarda ABD'ye dünya genelinde katliam tepkisi yükseliyordu. ABD medyasına göre Beyaz Saray yönetimi bu süreçte İsrail'e desteğini gizlice ve sessizce artırmaya yoluna gitti. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, savunma bakanlığının (Pentagon) dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un İsrail'in "Apaçi savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak avcısı mühimmatları ve yeni silahları içeren ordu araçları taleplerini yerine getirdiğini" yazdı. Silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu söylediği bir belgede listeleniyor. Açıklamada, "Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor. Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi" denildi.Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi. İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu. ABD , İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'ye 40 günde yaklaşık 5 bini çocuk 11 bini aşkın kişinin hayatına mal olan saldırıları karşısında halen ateşkes çağrısında bulunmadı. AB yönetimi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in "Filistinlilere ve kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle başlattığı saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamalarda Hamas'ı kınarken, "İsrail'in yanındayız" mesajları verdi.Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in savaş suçları hakkında deliller toplandıklarını açıkladı.İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail ordusunun "tıbbi tesislere, personele ve ulaşıma yönelik hukuka aykırı saldırılarının Gazze'nin sağlık sistemini daha da tahrip ettiğini ve savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini" söyledi.BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre İsrail'in, işgal ettiği topraklardan gelen tehdide karşı meşru müdafaa hakkı iddiasında bulunamayacağını belirtti.İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez, yeni kurulacak azınlık sol koalisyon hükümetinin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik ülkesinde çok fazla İsrail yanlısı olması sebebiyle baskılar artıyor. New York Times ve Guardian'daki haberlerde başta ABD'nin Orta Doğu'daki diplomatları olmak üzere Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nda da görevli 500'den fazla diplomattan Biden'a politika değişikliği konusunda baskı yapıldığı aktarıldı.ABD'de yönetiminin halka rağmen Gazze'de katliam yapan katil İsrail'e sahip çıkması ülkedeki Yahudi lobisinin etkisini ve parasal gücünü gösteriyor. Open Secrets verilerine göre Yahudi lobi kuruluşları kongre üyelerine para yağdırıyor. Başta AIPAC olmak üzere Yahudi lobi kuruluşları Washington'da faaliyet gösteriyor. Money to Congress adlı bölümdeki verilere bakıldığında Yahudi lobilerinden en fazla destek alan kişi ise ABD Başkanı Joe Biden.Amazon ve Google, 1.2 milyar dolar karşılığında İsrail ordusuna Filistinlileri gözetleyen ve verilerinin yasadışı yollardan toplanmasını sağlayan yapay zeka tabanlı teknolojik destek sunarken, iki şirket çalışanları tarafından da protesto edildi.