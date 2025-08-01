Amerikalı siyaset bilimci: İsrail, Gazze’de soykırım yapıyor

ABD'de realist dış politika akımının önde gelen isimlerinden Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve "İsrail Lobisi" kitabının yazarlarından John Mearsheimer, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve ABD'nin de bu soykırıma ortak olduğunu söyledi. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Mearsheimer, yaptığı değerlendirmede "İsrail ne yaparsa yapsın desteklememiz bekleniyor. Lobi o kadar etkili ki İsrail'i koşulsuz destekliyoruz. İsrail'in çıkarlarının ABD'nin çıkarlarıyla örtüşmediği durumlarda bile, ABD olarak İsrail'i destekliyoruz. İsrail'in çıkarlarını, ABD'nin çıkarlarının önüne koyuyoruz" diye konuştu. Gazze'de yaşananların İsrail'in Filistinlileri sistematik şekilde yok etme girişimi olduğunun altını çizen Mearsheimer, İsrail'in Gazze halkını Filistinli kimlikleri nedeniyle hedef aldığını ve Filistin ulusal kimliğini tyok etmeye çalıştığını aktardı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) eski çalışanı ABD'li eski subay Anthony Aguilar da "(Gazze'de yaşananlar) Bu konuyu üstlerime her defasında bir çözüm önerisiyle sundum ama onlar bunları görmezden geldiler" diye konuştu.