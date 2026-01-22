Amerikan basınından çarpıcı iddia! ABD Suriye’den çekiliyor

Suriye’de YPG/SDG’ye düzenlenen operasyonlar sonrası ateşkes ilan edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Amerikan basınından çarpıcı bir iddia gelirken, ABD’nin Suriye’den çekileceği aktarıldı.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Amerika'nın Suriye'den çekilebileceği ihtimalinin değerlendirildiği açıklamada, "SDG'nin çökme noktasına gelmesi, Pentagon'un Suriye'de asker bulundurmanın sebebini sorgulamasına yol açtı.

Yetkililer, SDG'nin tamamen dağılması durumunda, Amerikan ordusunun Suriye'de kalması için hiçbir neden görmediklerini belirtti." İfadelerine yer verildi.