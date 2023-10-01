Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Amerikan polisi provokasyonu seyretti
Giriş Tarihi: 2.10.2023

Amerikan polisi provokasyonu seyretti

Amerikan yönetimi, Türk diplomatlara yönelik çirkin saldırıdaki güvenlik zaafını görmezden geldi. Ermeni provokatörleri 10 dakika boyunca seyrettikten sonra müdahale eden polislere ise sahip çıktı

Amerikan polisi provokasyonu seyretti
ABD'de düzenlenen ve Ermeni grubun provokatif saldırılarına sahne olan Türkiye konulu konferanstaki güvenlik zaaflarıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyu araştırmak için polis teşkilatı ile birlikte çalışıldığı ifade edildi. TRT Haber'in sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, verdiği yazılı cevapta güvenlik zaafının baş sorumluları konumundaki emniyet yetkililerini aklayarak şu klasik ifadeleri kullandı:"29 Eylül'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte



Türk büyükelçisinin de dahil olduğu olaya ilişkin raporların farkındayız. Diplomatların emniyeti konusundaki kesin taahhüdümüzü yineliyoruz ve diplomasiyi yürütenlerin emniyetini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ABD'nin Los Angeles şehrinde Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" konulu konferans, önceki gün Ermeni grubun saldırısına uğramıştı.




GÜVENLİK ZAAFI DIŞARIDA DA SÜRDÜ
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a sözlü saldırıda bulunan Ermeni provokatörler sözlü saldırılarını konferans bittikten sonra da sürdürdü. ABD polisi yine geç müdahale etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerikan polisi provokasyonu seyretti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA