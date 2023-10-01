Amerikan polisi provokasyonu seyretti

ABD'de düzenlenen ve Ermeni grubun provokatif saldırılarına sahne olan Türkiye konulu konferanstaki güvenlik zaaflarıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyu araştırmak için polis teşkilatı ile birlikte çalışıldığı ifade edildi. TRT Haber'in sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, verdiği yazılı cevapta güvenlik zaafının baş sorumluları konumundaki emniyet yetkililerini aklayarak şu klasik ifadeleri kullandı:"29 Eylül'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikteTürk büyükelçisinin de dahil olduğu olaya ilişkin raporların farkındayız. Diplomatların emniyeti konusundaki kesin taahhüdümüzü yineliyoruz ve diplomasiyi yürütenlerin emniyetini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ABD'nin Los Angeles şehrinde Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" konulu konferans, önceki gün Ermeni grubun saldırısına uğramıştı.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a sözlü saldırıda bulunan Ermeni provokatörler sözlü saldırılarını konferans bittikten sonra da sürdürdü. ABD polisi yine geç müdahale etti.