Amerikan rüyası çöküyor
ABD merkezli CNN International sitesindeki haberde ekonomik zorluklar nedeniyle ülkede sosyo kültürel yapının nasıl değişime uğradığı ele alındı. Habere göre geçmişte tüm dünyaya "Amerikan rüyası" olarak sunulan ekonomik özgürlüğün bitmek üzere olduğu vurgulandı. Geçmişte çalışarak ev sahibi olan gençlerin günümüzde ise aile desteği olmadan hem mülk sahibi olamadıkları hem de günlük geçimlerini sağlayamadıkları belirtildi. Öte yandan İngiliz Guardian gazetesi ise Dünya Kupası nedeniyle sığındıkları yerlerinden edilen evsizlerle konuştu. Evsizler "Bize çöp muamelesi yaptılar" diyerek tepkilerini gösterdi.