Amerika’ya açıkça meydan okudu

Siyonist İsrail rejiminden ABD'yi nasıl etki altına aldıklarına dair itiraflar gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD hakkındaki son sözleri siyonistlerin Washington'a bakışını gözler önüne serdi. Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) mum yakarak konuşma yaptı.

KATİLİN YALANLARI...

Netanyahu, Yahudi-Hıristiyan medeniyetinin ve ABD'nin varlığının, Yahudilerin geçmişte başarılı olmasına borçlu olduğunu savundu. Verdikleri savaşın Yahudi-Hıristiyan geleneğinin ortak savaşı olduğunu ileri süren Netanyahu, "Makkabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi- Hıristiyan medeniyeti olmazdı. ABD olmazdı" dedi. Netanyahu, Yahudi-Hıristiyan medeniyetinin varlığını Yahudilerin başarılı olmasına bağlayarak, günümüzde Gazze başta olmak üzere farklı ülkelere düzenlenen saldırıların bu medeniyet adına verilen bir savaş olduğunu savundu.

ALMAN KİLİSELERİNDEN ÇAĞRI: İSRAİL'E SİLAH SATMAYIN

Almanya'da Protestan ve Katolik kiliseleri tarafından kurulan Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), Alman hükümetine İsrail'e silah ihracatı yapmaması çağrısında bulundu.