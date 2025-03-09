Amman'daki 5'li zirvede DEAŞ'la mücadele vurgusu! Ortak operasyon odası kurulacak

Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Suriye'nin istikrarına ve DEAŞ'la mücadeleye vurgu yapıldı. Toplantıda terör örgütü DEAŞ'ın oluşturduğu tehdit ön plana çıkarken, DEAŞ'la mücadelede ortak operasyon odası kurulmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 21:13 Son Güncelleme: 09 Mart 2025 21:20

Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleşen toplantı sonrasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ortak basın toplantısı düzenledi. Safedi basın toplantısında, Suriye'nin güvenliğinin komşu ülkeler için taşıdığı öneme değindi ve komşu ülkelerle bu konuda neler yapılması gerektiğini görüştüklerini ve pek çok noktada hemfikir olduklarını söyledi.

DEAŞ'ın Suriye ve bölge için oluşturduğu tehditle mücadelede birlikte hareket etme konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Safedi, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının komşu ülkeler için önemli olduğunu ifade etti. "TÜRKİYE'YE YÖNELİK HER TÜRLÜ TERÖR TEHLİKESİ BİZE YÖNELİK DE BİR TEHDİTTİR" Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, nisan ayında 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını kaydetti.