Amsterdam’da grev! Çöp dağları oluştu

Silva, bu durumun sağlık açısından tehdit oluşturabileceğini dile getirerek, "Buraların çöpler sebebiyle kirli göründüğü oluyordu fakat bu haftaki durum istisnai. Burada yaşayanlar için çok rahatsız edici bir durum." dedi.

Kafe işletmecisi Nicholas Giddings ise kaldırımdaki çöp yığını sebebiyle insanların yürümekte zorlandığını, bu sıkıntıyı kendi başlarına çözmenin yolunu aradıklarını ifade etti.

Amsterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Şubat tarihlerinde, çöplerin toplanmayacağı belirtilerek, şehirde yaşayanlardan çöplerini evde biriktirmeleri istendi.