Amsterdam’daki Fatih Camisi müze projesinde

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Fatih Camisi, "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olarak şehrin en sık ziyaret edilen mekanlarından biri haline geldi. Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretlerin artırılması amacıyla başlattığı projeye dâhil olan Amsterdam kentindeki Fatih Camisi, kiliseden camiye dönüştürülmesi dolayısıyla projede en dikkat çeken yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Farklı dinlere ait ibadethanelerin bulunduğu proje, kültür ve sanat alanında camilerin tanınırlığının artmasına katkı sağlarken çok sayıda Hollandalının da İslam hakkında bilgi almasına vesile oluyor.