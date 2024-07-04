Anız faciasında keşif yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı başta Köksalan Köyü olmak üzere bölgedeki köylerde 20 Haziran'da çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 kişinin öldüğü yangın bölgesinde 7 kişilik uzmandan oluşan ekip tarafından keşif yapıldı. Yangınla ilgili hazırlanan ön raporda, olayın elektrik direğinden kaynaklı olduğu öngörülüyordu. Ancak hazırlanan raporu yetersiz gören Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir raporun hazırlanması amacıyla uzman ekiplerin de yer aldığı keşif yapılması yönünde karar alındı. 7 kişilik heyet dün, yangının başladığı Köksalan Köyü'nde, keşif yaptı. Köylüleri ve olay günü yangına müdahale eden görgü tanıkları ve yakınlarını kaybedenlerle de görüşen keşif heyeti, iddiaların odağındaki ilgili elektrik kurumuyla da görüşme yaptıktan sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Ardından hazırlanacak olan rapordan sonra yangın faciasıyla ilgili adli süreç başlayacak.