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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Ankara-AB arasında hızlı başlangıç dönemi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Ankara-AB arasında hızlı başlangıç dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için "Önümüzü açın" mesajının ardından ilişkilerde yeni dönemin kapısı aralandı. Vilnius'ta çok sayıda AB lideri ile görüşen Erdoğan'ın temaslarında Türkiye'nin üyeliği masadaydı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre bu kapsamda Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç bugün Brüksel'e gidecek. Temaslarda yeni dönemin haritası çıkartılacak.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ
Ankara, AB'nin Türkiye'ye karşı ikircikli politikalar yerine daha rasyonel uygulamalara yönelmesi gerektiğini kaydediyor. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı sorunların önüne geçilmesi, üyelik için gerekli bazı fasılların kapatılması gibi somut adımların atılması yönünde irade sergileniyor.
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Ankara-AB arasında hızlı başlangıç dönemi
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