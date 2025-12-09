Ankara, ABD için stratejik zorunluluk

ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi, Türkiye'yi yeniden "bölgesel ortak" seviyesinin üzerine taşıyarak Avrasya, Ortadoğu ve Akdeniz'in merkezinde kritik bir jeopolitik güç olarak konumlandırıyor. Washington'un yeni doktrini, Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi, enerji koridorlarındaki rolü ve diplomatik manevra alanı nedeniyle Ankara'yı "stratejik zorunluluk" kategorisine yerleştiriyor.

ERDOĞAN VURGUSU

ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS), Türkiye'nin adını Suriye ile birlikte anarak Ankara'ya bölge denklemlerinde özel bir yer açıyor. Ankara'nın sınır güvenliği, mülteci yükü ve sahadaki askeri varlığı, ABD için yeni mimarinin ana unsuru haline geliyor. NSS'deki Türkiye vurgusu, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel ilişkinin yeni dönemde yeniden belirleyici olacağını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ikinci Trump döneminde Türkiye, NATO içinde daha görünür ve kriz yönetiminde daha merkezi bir aktör haline gelebilir.