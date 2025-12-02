Ankara barış için önemli

Türkiye ziyaretini tamamlayarak pazar günü Lübnan'a giden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, görüşmeleri hakkında basına konuştu. BBC'deki habere göre Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, seyahatinin "bölge genelinde barışı teşvik etmek" amacı taşıdığını söyledi ve Ankara'nın bunda önemli rol oynayabileceğini belirtti. Papa, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün "iki devlet" olduğunu ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini söyledi. Türkiye ziyaretinin "büyük bir başarı" olduğunu söyleyen Papa buna katkıları için Vatikan ve Türkiye tarafındaki görevlilere teşekkür etti. Papa ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sağladığı imkânlar nedeniyle teşekkürlerini sundu.