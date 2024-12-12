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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:59 Son Güncelleme: 12.12.2024 11:03

Son dakika | Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Ortak Basın Toplantısı’nda konuştu. Etiyopya’nın ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından ortaya çıkan kriz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Taraflar arasında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla 8 ay önce başlatılan süreç, Ankara'da Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen görüşmede barışla neticelendi. Resmi kaynaklardan da yeni dönemle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika | Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..

Son dakika haberi... Resmi kaynaklardan Ankara Bildirisi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Resmi kaynaklar; "Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu. Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır." vurgusunu yaptı.

RESMİ KAYNAKLARDAN ANKARA BİLDİRİSİ MESAJI!

"Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu.

Kabul edilen Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya'nın önümüzdeki döneme güven içinde bakacağına ve yaşananları geride bıraktıklarına dair atıflar içermektedir.

Somali'nin toprak bütünlüğü ve Etiyopya'nın ticari anlamda denize çıkışı, Somali'nin egemen olduğu gerçeğinden hareketle garanti altına alınmıştır.

Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin en geç 2025 şubat ayına kadar müzakerelere başlaması ve 4 ay içinde tamamlamalarını öngörmektedir.

Ankara Bildirisi'nin imzalanması anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi bakımından ümit verici bir gelişmedir."

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Son dakika | Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..
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