Ankara bizim için önemli bir partner

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Eurofighter alım talebi konusunda, Almanya'nın savunma sanayii ürünleri ihracatında kısıtlayıcı bir politikası olduğunu belirterek Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Schulz, "Bunlar, Türkiye'nin başvurusuna özel kriterler değil" dedi.SABAH'a konuşan Schulz, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler birçok açıdan eşsiz konumda. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların sayısı 3 milyonu aştı. Türkiye'de Almanya geçmişi olan kişi sayısı da çok. İnsani köprüler önemli. İnsani ilişkilerin yanısıra ekonomik ve siyasi ilişkiler de büyük. Almanya Türkiye için en büyük ihracat pazarı. Ticaret hacminde her yıl yeni bir rekor kırıyoruz. Siyasi ilişkilerde Türkiye bizim için çok önemli bir partner. BM, AB, NATO nezdinde. AB'ye aday ülke, Gümrük Birliği konusunda önemli bir ülke" dedi.Almanya Büyükelçisi Schulz, Gazze'deki İsrail saldırıları hakkında da "Almanya, İsrail ve Filistin için iki devletli çözümü uzun yıllardır istiyor. Filistinlilerin haklı taleplerinin arkasında duruyor. BM'nin Filistin yardım kuruluşunu destekliyor. İsrail ile Almanya'nın özel ilişkileri var ama aynı zamanda Filistinlilerin de haklı taleplerini desteklemeyi uzun yıllardır sürdürüyor. En kısa zamanda şiddetin sona ermesini, iki devletli çözüme giden bir yol haritasının hazırlanmasını arzu ediyoruz. İsrail'in bu süreç içinde insani hukuka saygı göstermesini istiyoruz" dedi.