Ankara dış politikada çok güçlü

Yunanistan merkezli To Vima gazetesindeki analizde Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politika ele alındı. "Sözde yalnızlaştırılmış bir Türkiye anlatısı çoktan çöktü" ifadelerine yer verilen haberde Ankara'nın hem bölgesel hem küresel alanda çok yönlü bir diplomasi yürüttüğü kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Rusya ve Çin gibi ülkelerle alternatif ilişkiler kurmasına karşılık Avrupa ülkeleri tarafından da Ankara'nın güvenilir bir ortak olarak görüldüğü vurgulandı.