Ankara-Erivan arasında yeni aşama
Türkiye ile Ermenistan arasında 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir" dedi. Ermenistan ise doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.