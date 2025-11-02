Ankara, Filistinli mültecilere yardım üssü oluyor

Geçtiğimiz günlerde tüm siyasi partilerin desteği ile Meclis'te kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile Türkiye, Filistinli mültecilere yardımların tedarik merkezi olacak ve Kafkasya, Ortadoğu ve bölge ülkeleriyle de eşgüdüm yapılmasını sağlayacak.