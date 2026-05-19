Ankara ile Berlin arasında 12 yıl sonra stratejik diyalog
Son dönemde Türkiye ve Almanya arasında gelişen ilişkiler yeni bir evreye geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı" çerçevesinde dün Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un eş başkanlığında başkent Berlin'de düzenlenen toplantı kapsamında "İkili İlişkiler", "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri", "Güvenlik ve Savunma" ve "Bölgesel Meseleler" konulu çalışma grupları bir araya geldi. 12 yıl aradan sonra Stratejik Diyalog yeniden işletilmeye başlatıldı. Bakan Fidan, "Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini de ele alma imkânımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir" dedi.