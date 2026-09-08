Ankara Karadeniz’de ‘çözüm’ arayışında
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıktığı ilk günden itibaren, uzadıkça bölgesel etkilerinin artacağı uyarısında bulunan Ankara, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Ankara, bir yandan kıyılarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri alırken diğer yandan hem Moskova ve Kiev hem de bölge ülkeleriyle dış politika ve istihbarat seviyesinde müzakereler gerçekleştiriyor. Kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Türkiye, kritik okumalar yaparak adımlarını buna göre atıyor. Karadeniz'de güvenli ticaret koridoru oluşturmak üzere hamleler yaparak küresel sorunların önüne geçmeye çalışılıyor. Savaşın tırmanması ve Karadeniz'de ticaretin riske girmesinin neticesinde küresel tahıl krizinin derinleşmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Ankara müzakere masalarında "suçlu" değil, "çözüm" arayışına odaklanarak somut netice elde etmek istiyor.