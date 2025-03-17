Ankara: Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesine yönelik yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Ukrayna'daki Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce "gayrimeşru" bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği hatırlatılarak "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.