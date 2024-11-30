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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Ankara, Kosova’daki saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara, Kosova’daki saldırıyı şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip su kanalına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalarının temenni edildiği açıklamada, "Bu vesileyle Kosova'nın yanında olduğumuzu ve ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır bulunduğumuzu belirtiyoruz. Bölgede tırmanma yaşanmaması için bütün tarafları itidalli hareket etmeye davet ediyoruz" denildi. Öte yandan, Kosova'da güvenlik tedbirleri artırıldı. 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalı zarar gördü.
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Ankara, Kosova’daki saldırıyı şiddetle kınadı
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