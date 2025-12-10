Ankara merkez konumda: ABD’den yeni Kafkasya adımı

ABD'nin Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye'yi içine alan TRIPP girişimi, enerji, telekom, dijital güvenlik ve lojistik gibi birbirinden kritik alanlarda eşzamanlı bir dönüşüm yaratmayı amaçlayan çok katmanlı bir stratejik mimari ortaya koyarken, Washington'un Soğuk Savaş sonrası bölgeye yönelik en kapsamlı yeniden yapılanma vizyonu olarak değerlendiriliyor. TRIPP bölgenin tüm jeopolitik dengelerini kökten değiştirebilecek bir potansiyel olarak sunuluyor. Azerbaycan ve Orta Asya gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönlendirilmesi planı, TRIPP'in ekonomik ayağının en kritik bileşenlerinden biri olarak görülürken, ABD bu yeni enerji hattıyla hem Avrupa'nın arz güvenliğini güçlendirmeyi hem de Rusya'nın uzun yıllardır sürdürdüğü bölgesel enerji hâkimiyetini sınırlamayı amaçlıyor. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle TRIPP mimarisinin enerji, telekom ve lojistik hatlarının birleştiği stratejik bir kavşak işlevi görürken, ABD'li stratejistlerin Ankara'yı projenin "kilit taşı" olarak tanımlaması, Türkiye'nin bölgesel entegrasyonu destekleyen politik etkisini daha da güçlendiriyor ve ülkeyi TRIPP'in en kritik aktörlerinden biri hâline getiriyor.