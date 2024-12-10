Ankara ve Doha’dan Halep’e yardım koridoru

Katar, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurduğunu duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkına yardım için oluşturduğu hava köprüsü kapsamında ilk uçağın Gaziantep'e iniş yaptığını kaydetti. Uçakta gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi ve sığınma malzemelerinin olduğu bildirildi. Türkiye'deki yardım kuruluşları da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine hız verdi. Tel Rıfat, Halep, Hama ve diğer bölgelerde halka insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, silahlı muhalif güçlerin ele geçirdiği Suriye'deki şehirlerde ekmek ve sıcak yemek dağıtımları yapmaya başladı.