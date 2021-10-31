Ankara, Yemen’deki kanlı saldırıyı kınadı

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Yemen
'in geçici başkenti Aden
'deki havalimanı girişine düzenlenen 12 kişinin öldüğü 43 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi. Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Kuveyt
, Ürdün
, Mısır
ve Suudi Arabistan da saldırıyı kınadı. ANKARA