Ankara Yunanistan’ın peşini bırakmayacak

Yunanistan hukuksuz eylemlerine bir yenisini daha ekleyerek Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO görev uçuşu yapan Türk jetlerine hava savunma sistemi ile radar kilidi atarak, Girit'teki S-300 sistemini aktif kullandığını deşifre etti. Yunanistan hava savunma sistemlerinde, NATO görevi yapan bir uçağın düşman unsur olarak tanımlandığı da ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yunanistan, hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak aslında NATO'ya meydan okumuştur" sözleriyle dünyayı bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya davet etti. Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak.Yunanistan tacizlerine ilişkin radar kayıtları ilgililere iletilecek. Milli Savunma Bakanlığı da Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'larına, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO angajman kurallarında "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkâr yolunu seçti.