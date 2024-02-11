Ankara’da dikkat çeken kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Ankara'da yapılan görüşmede Cuellar'a "Şahsi temsilcinin görev yönergesi müzakerelere başlanması için Ada'daki taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmakla sınırlıdır. Atama ile müzakerelere başlanması arasında bir bağlantı yoktur" mesajı verildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmeler sırasında Şahsi Temsilciye ayrıca "Görev süreniz altı ayla sınırlı. Ada'daki mevcut durumu hazırlayacağınız raporda adil, objektif ve hakkaniyetli bir şekilde aktarmanızı bekliyoruz" da denildi. Ankara, müzakerelere başlanması için Kıbrıs Türk tarafının vazgeçilmez ön koşulunun Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) tescil edilmesi olduğunu ve bu çerçevede KKTC'ye desteğinin tam olduğunu vurguluyor.