Ankara’da Hamas ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Hamas heyetiyle görüşmede Gazze'deki durum değerlendirildi. Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.