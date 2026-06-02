Ankara’da Hamas’la ateşkes görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileri ile bir araya gelerek, anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Görüşmede, Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi. ANKARA



TÜRKİYE, AKSA SALDIRILARINI KINADI

Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, "Bu tehlikeli provokasyonlar karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanıldı. ANKARA





TBMM ADALET KOMİSYONU: GEREKLİ CEVABI ALACAKLAR

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasındaki ikinci yazılı yargılama aşamasına ilişkin, "Sürecin kapsamlı olması ve belirli bir zaman alması, adalet arayışını zayıflatan değil, aksine güçlendiren bir unsurdur. İsrail tarafından ileri sürülen tüm itirazlar, savunmalar ve tezler uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilecek ve gerekli cevaplarını alacaktır" dedi.