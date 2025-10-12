Ankara’da ’Türkiye-Suriye güvenlik iş birliği’ toplantısı: Kritik başlıklar masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.