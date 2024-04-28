Ankara’da yurt dışındaki Türklerin sorunları masada

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bir araya getiren sivil toplum örgütü olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID), Ankara'da 1-4 Mayıs'ta Kızılcahamam'da kampa giriyor. Kapasite geliştirme ve eğitim çalıştayı başlığı ile AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek kamp kapsamında UID heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte bakan yardımcıları da katılacak. UID heyeti yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını anlatacak, çözüm önerileri konuşulacak. UID, Avrupa'daki Türk kökenli vatandaşların siyasi sosyal ve kültürel gelişimini ve ilgili ülkedeki faaliyetlerini destekliyor, Türklerin ve kardeş toplulukların ilişkilerini küresel çapta güçlendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis etmelerini sağlıyor.