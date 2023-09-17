Ankara’dan ABD’nin skandal raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümüne sert tepki gösterdi. Raporda yapılan bir güncellemeyle, "Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası" çerçevesinde, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesinin esefle karşılandığı ifade edildi. Türkiye'nin insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz" denildi.Açıklamada, "Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD'nin, Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir" denildi.