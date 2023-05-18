Ankara’dan ABD’ye Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada "ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türk savaş gemileri 19 Mayıs'ta KKTC limanlarına ziyaret edecek.