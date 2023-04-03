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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Ankara’dan ABD’ye KKTC uyarısı

ANKARA
Ankara’dan ABD’ye KKTC uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı. "ABD, 2022 yılında GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir" değerlendirmesine yer verilen bakanlığın açıklamasında, konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedildi.
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Ankara’dan ABD’ye KKTC uyarısı
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