Ankara’dan adil ve kalıcı barışa destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen dün de Ukrayna konusundaki çevrimiçi yapılan "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldı. Yılmaz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz".

FİDAN'DAN GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilerleyen dönemlerde atılabilecek adımları ele aldı. Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.