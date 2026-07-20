Ankara’dan Atina’nın Türk okulları kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararına tepki gösterdi. Söz konusu kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düştüğünü belirten Keçeli, "Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz" dedi. Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılmasının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğuna işaret etti.