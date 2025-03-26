Ankara’dan Atina’ya sert tepki: Resmi geçit töreninde küstah sloganlar!

Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlandığı 25 Mart törenlerine katılan deniz piyadeleri Türkiye'ye ağır küfürler eşliğinde tören kıtasından geçti.

Yunan Deniz Kuvvetlerinde görevli deniz piyadeleri başkent Atina'da resmi geçit törenleri sırasında, Türkiye'ye yönelik ağır küfürler eşliğinde, Elefterios Venizelos ve Harilau Trikupi caddeleri üzerinde Atina Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde tören kıtasından geçti. Deniz piyadeleri tören sırasında törenleri izleyen halkın önünden geçerken, "Kıbrıs Yunandır", Türkiye S…….." sloganları eşliğinde geçmeleri dikkat çekti. Halkın ise deniz piyadelerine bu küfürlerinden dolayı "bravo" dedikleri duyuldu.

DIŞİŞLERİ'NDEN KÜSTAH SLOGANLARA TEPKİ

"Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir."

Türk makamlarının, yaşanan olaydan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ı sorumlu gördükleri tahmin ediliyor.