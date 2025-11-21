Ankara’dan Atina’ya tepki: “Yunanistan’ın kıta sahanlığını meşru kılma çabaları hukuka aykırıdır”

Sözcü Keçeli, "Türkiye, BM'nin ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz 16 Nisan 2025 tarihinde ulusal DMP'sini ilan etmiş ve 12 Haziran 2025 tarihinde UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirmiştir. Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının 'yetkili Yunanistan makamlarına' atıfla güncellendiği görülmüştür." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB) AB platformları üzerinden kabul ettirme çabasını eleştiren Keçeli, "Yunanistan'ın bu MEB tasavvurları ve kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KITA SAHANLIĞININ ÜZERİNE ÇİZİLEN HARİTAYI REDDEDİYORUZ"

Keçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı sınırlarını 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiğini hatırlatarak, Yunan DMP haritasında gösterilen sözde MEB'in Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığını belirtti.