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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Ankara’dan Bosna Hersek yönetimine tam destek

ANKARA
Ankara’dan Bosna Hersek yönetimine tam destek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç'le bugün (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Balkanlardaki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi. Öte yandan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile de görüştü. Çavuşoğlu, otobüs kazasında ölenler için başsağlığı dileklerini iletti.
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Ankara’dan Bosna Hersek yönetimine tam destek
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