Ankara’dan Bosna Hersek yönetimine tam destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek
Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi
Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç'le bugün (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Balkanlardaki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi. Öte yandan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani
ile de görüştü. Çavuşoğlu, otobüs kazasında ölenler için başsağlığı dileklerini iletti.