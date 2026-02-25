Ankara’dan dünyaya Ukrayna mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı. Yılmaz, "Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi teyit ediyoruz. İstanbul'da başlatılan sürecin ortaya koyduğu zemininin ne kadar kıymetli olduğu bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılmaktadır" dedi.

NÜKLEER KRİZ

Rusya Dış İstihbarat Servisi, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını iddia etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev nükleer bomba verilmesi durumunda, nükleer silahı kullanacaklarını belirtti.