Ankara’dan ikinci Lahey hamlesi

Gazze'de yaşanan büyük insanlık dramı ve soykırıma karşı başından beri sesini yükseltip mücadele veren Türkiye, Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına müdahil oldu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarıyla soykırımın boyutlarını büyütme çabalarına karşı Türkiye de neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Türkiye müdahillik başvurusunun kapsamının genişletilmesine ilişkin çok detaylı bir çalışma yapıyor. UAD'a dava açan ya da açılan davalara müdahil olan ülkelerin dilekçeleri detaylı olarak inceleniyor. Buralardan yola çıkarak Türkiye'nin başvurusunun kapsamını nasıl genişletebileceğine bakılacak. Çalışma sonucuna göre yeni girişimler gündeme gelecek. Türkiye, önümüzdeki süreçte İsrail'in hak ettiği cezayı alması ve saldırıların durması için tüm mekanizmaları harekete geçirmeye çalışacak. Divan'ın bugüne kadarki içtihadı göz önünde bulundurulduğunda, dava sürecinin 4-5 yıl sürebileceği belirtiliyor.