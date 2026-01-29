Ankara’dan İran mesajı

Trump, büyük bir donanmanın İran'a doğru yolda olduğunu bildirdi. İran'a anlaşma yapma çağrısında bulunan Trump, "zamanın tükendiğini" kaydetti. İran ise olası saldırıya güçlü karşılık verileceğini söylüyor. Al Jazeera'ye gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, dosyaları İran'la tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız" dedi.