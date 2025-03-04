Ankara’dan Londra’ya 3 Suriye mesajı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Suriye konulu istişareler önceki gün Ankara'da düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Birleşik Krallık'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in başkanlıklarında düzenlenen istişarelerde, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye üç mesaj iletti:

1- Suriye'de hiçbir şekilde ayrılıkçılığa yer yok.

2- Suriye yönetimi terörle mücadelede desteklenmeli.

3- Yaptırımlar, tüm alanlarda önkoşulsuz olarak tamamen kaldırılmalı.