Ankara’dan NATO kutlaması

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı. Bakanlık "Dünyanın içinden geçmekte olduğu emsalsiz sınamalarla dolu bu olağanüstü dönemde, İttifak için eşsiz ve vazgeçilmez konumunu muhafaza eden ülkemizin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutluyoruz. Müttefikliğin temeli olan dayanışma ruhuyla uluslararası barış ve istikrarı desteklemeye, NATO'nun geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. MSB ise Türkiye'nin, güçlü ve güvenilir bir üye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.