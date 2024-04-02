Ankara’dan NATO’ya 3 mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün ve yarın düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan muhataplarına 3 önemli ana başlıkta mesajlar iletecek:Bakan Fidan, toplantıda NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.Fidan, PKK/PYD/ YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktarılacak. Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek. Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.