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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Ankara’dan Pakistan’a taziye

Ankara’dan Pakistan’a taziye
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiğinin ve onlarca kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı. ANKARA
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Ankara’dan Pakistan’a taziye
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